Steinhoff (ISIN NL0011375019/ WKN A14XB9) habe den Wachstumskurs in den ersten neun Monaten seines GJ 2021/22 fortgesetzt. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft sei von Anfang Oktober bis Ende Juni auf 7,76 (6,92) Mrd. EUR gestiegen, wie der Möbelhändler mitgeteilt habe. Die Beeinträchtigungen des Geschäftes durch die pandemiebedingten Auflagen und Vorschriften hätten sich in Q3 entspannt, doch der Krieg in der Ukraine sorge weiterhin für Volatilität, verschärfe die bestehenden Störungen der Lieferketten und den Inflationsdruck, habe es geheißen.



Die starken Gaspreisanstiege der letzten Tage hätten bei Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) zur vollständigen Inanspruchnahme der KfW-Kreditlinie von insgesamt 9 Mrd. EUR geführt Zur weiteren Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität habe der Konzern eine Erhöhung der KfW-Kreditfazilität um weitere 4 Mrd. EUR beantragt, habe der Versorger mitgeteilt. Der Konzern müsse wegen der Drosselung der russischen Lieferungen über Nord Stream 1 Gas am Markt teurer einkaufen, um Verträge zu erfüllen, was zu Liquiditätsproblemen führe.



Nach weiteren Verlusten zum Handelsstart habe sich der Euro im Verlauf erholen können. Dabei habe die Gemeinschaftswährung nicht nur von deutlich gefallenen Gaspreisen profitiert, sondern auch von Signalen für deutliche Zinserhöhungen aus der EZB. So hätten sich die EZB-Ratsmitglieder Rehn und Kazaks für entschlossene Maßnahmen gegen die Inflation ausgesprochen. Ähnlich habe sich die deutsche EZB-Direktorin Schnabel geäußert, die noch im September vergangenen Jahres keine Anzeichen für eine inflationäre Entwicklung gesehen habe.



Die Ölpreise seien zum Wochenauftakt gestiegen. Noch immer stehe eine Förderkürzung durch die OPEC+-Staaten im Raum, die den Preis für das schwarze Gold positiv beeinflusse. Hinzu seien politische Unruhen im Irak gekommen. (30.08.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wieder verstärkt in den Fokus gerückte Zinsangst hat zum Wochenauftakt die Indices am deutschen Aktienmarkt belastet, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,61%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,21% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,50% gefallen.