Hohe Verkaufspreise hätten bei BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) in Q3 trotz rückläufiger Verkäufe Umsatz und Gewinn in die Höhe getrieben. Die Erlöse seien um 35% auf 37,176 Mrd. EUR gestiegen, das EBIT habe sich um 28% auf 3,682 Mrd. EUR verbessert. Nach Steuern habe BMW im Konzern 3,175 Mrd. EUR (+22,9%) verdient. Der Ausblick sei bestätigt worden.



Der Bezahldienst PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) blicke angesichts eines erwarteten Wirtschaftsabschwungs pessimistischer auf das Gesamtjahr. Das Unternehmen rechne nur noch mit einer Zunahme des Umsatzes um 10% auf bereinigter Basis (zuvor 11%). In Q3 sei der Umsatz auf bereinigter Basis um 12% auf 6,85 Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn habe um 22% auf 1,3 Mrd. USD zugelegt.



Der in Schieflage geratene Versorger Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) habe in den ersten neun Monaten des GJ wegen der reduzierten russischen Gaslieferungen einen deutlichen Verlust eingefahren. Das bereinigte EBIT habe bei -4,755 Mrd. (Vorjahr: +614 Mio.) EUR gelegen, der bereinigte Konzernverlust habe -3,22 Mrd. (+487 Mio.) EUR erreicht. Die wirtschaftliche Neuverschuldung sei signifikant von 324 Mio. EUR Ende vergangenen Jahres auf 10,906 Mrd. EUR per Ende September gestiegen. Grund hierfür sei ein negativer operativer Cashflow infolge der russischen Gaslieferkürzungen in Verbindung mit dem Aufbau von Gasspeichervorräten aufgrund höherer Gaspreise.



Auf IFRS-Rechnung habe der Konzernfehlbetrag bei rund 40 Mrd. EUR gelegen. Dieser sei zusätzlich durch die Erfassung antizipierter, möglicher Verluste aus zukünftigen Gasersatzbeschaffungen belastet worden. Uniper erwarte für 2022 ein bereinigtes EBIT und einen bereinigten Konzernüberschuss, die deutlich negativ seien und deutlich unter dem Vorjahr lägen.



Zinsängste und die daraus resultierenden Sorgen um die Konjunktur hätten den Preis der "Anti-Krisen-Währung" USD in die Höhe getrieben. Der Euro sei somit unter Druck geraten. Die Angst vor einem Nachfrageeinbruch habe den Ölpreisen zugesetzt. (04.11.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Den deutschen Aktienmarkt haben Konjunktursorgen belastet, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,95%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,12% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,39% gesunken.Auch am Tag nach den jüngsten Zinssignalen der FED hätten sich Anleger an der Wall Street enttäuscht gezeigt. Da hätten auch gemischt ausfallende Quartalsbilanzen der Unternehmen nicht weiter geholfen. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,47%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,06% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,73% gefallen.