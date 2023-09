Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,08%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,64% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,82% gefallen.



Der chinesische E-Auto-Produzent Nio (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) bringe - zunächst nur in China - ein eigenes Smartphone mit autospezifischen Funktionen heraus, was der Benutzerfreundlichkeit und Kundenbindung helfen solle. Unter anderem solle man damit den Wagen entriegeln, automatisch vorfahren oder einparken lassen können.



Dank des Erfolgs von Sneaker Modellen wie Nike Air Force 1 oder Adidas Gazelle bzw. Samba könne sich der britische Sportmodehändler JD Sports (ISIN GB00BM8Q5M07/ WKN A3C480) der allgemeinen Kaufzurückhaltung entziehen. Im ersten Halbjahr 2023 habe der Umsatz um 12% - in Europa und den USA sogar um 27% bzw. 15% - gesteigert werden können. Im aktuellen Geschäftsjahr solle der Vorsteuergewinn um 5% auf GBP 1,04 Mrd. gesteigert werden. In den kommenden fünf Jahren sei die Eröffnung von 1.750 neuen Geschäften geplant.



Der US-Dollar habe wie schon am Vortag zunächst von der Aussicht auf ein länger anhaltendes höheres Zinsniveau profitiert, entsprechend habe der Euro schwächer notiert. Am späten Nachmittag habe der Euro sich aber knapp unter dem Vortagesniveau stabilisieren können.



Ölpreise hätten gestern gestützt von der Entscheidung der russischen Regierung, die Ausfuhr von Benzin und Diesel zu verbieten, leicht zugelegt. (22.09.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Vielzahl der Zinsentscheidungen in dieser Woche fiel zwar moderat aus, aber die Zusammenfassung lautet: "Höher für länger", so die Analysten der Nord LB.Dies habe sowohl die Anleihe- als auch die Aktienmärkte belastet.Der deutsche Aktienmarkt habe gestern erst die FED-Zinsentscheidung vom Mittwochabend verarbeitet und deutliche Verluste gezeigt. An der Wall Street, die schon am Mittwochabend habe reagieren können, habe die Aussicht auf eine mögliche weitere Zinserhöhung gestern für weitere Kursverluste bei Techwerten gesorgt, die wiederum den Gesamtmarkt nach unten gezogen hätten. Zum Handelsende habe sich der Abwärtstrend verstärkt.