Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) erwarte von den milliardenschweren Investitions-Anreizen durch das Anti-Inflations-Gesetz ("IRA") in den USA eine Belebung seiner dortigen Ge schäfte. Der Konzern blicke zuversichtlich auf die Entwicklung des Marktes in Nordamerika in den nächsten zwei, drei Jahren. Es gebe aber keine Pläne, Investitionen nach Nordamerika zu verlagern.



Der für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) sehe sich trotz Inflation und angespannter Lieferketten auf Rekordkurs. "2022 war tatsächlich erneut ein Rekordjahr", habe Finanzvorstand Metzner mit Blick auf Umsatz und operativem Ergebnis gesagt.



Dem Konzern sei es dank seiner "starken Marktposition" gelungen, die gestiegenen Kosten weitgehend an die Kunden weiterzugeben. So sei 2022 der Umsatz um 16,2% auf 1,8 Mrd. EUR und das bereinigte operative Ergebnis um 10,2% auf rund 338,4 Mio. EUR geklettert. Das Nettoergebnis sei allerdings um rund 34% auf 40,6 Mio. EUR eingebrochen. Als Grund habe der Vorstand gesunkene Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen mit inländischen Konzerntöchtern genannt.



Die Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) habe ihr Gewinnziel im vergangenen Jahr übertroffen und gebe sich angesichts steigender Preise auch für 2023 zuversichtlich. Der Nettogewinn sei trotz Milliardenschäden aus Naturkatastrophen um 17% auf 3,42 Mrd. EUR gestiegen, wie der weltgrößte Rückversicherer bekannt gegeben habe.



Der Euro sei gestern zeitweise unter 1,06 USD gerutscht. Grund sei ein starker USD gewesen, der von Zinserhöhungserwartungen in den USA gestützt worden sei. Nachdem sich die Ölpreise in den vergangenen Handelstagen schwach entwickelt hätten, sei es gestern zu einer Gegenbewegung gekommen. (24.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Inmitten einer Flut von Firmenzahlen ging es am deutschen Aktienmarkt aufwärts, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,49%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,88% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,64% gestiegen.Von neuen Konjunkturdaten ausgelöste Zinssorgen hätten die Wall Street auf Berg- und Talfahrt geschickt, am Ende jedoch fester schließen lassen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,33%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,53% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,72% geklettert.