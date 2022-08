Inflations- und Zinssorgen hätten die US-Börsen zum Wochenausklang belastet. Marktteilnehmer hätten sich v.a. von Technologiewerten getrennt. Hinzu seien enttäuschende Firmenbilanzen gekommen, wie beispielsweise von Deere & Co (ISIN US2441991054/ WKN 850866). Der Hersteller von Schwermaschinen habe weiterhin mit Teileknappheit zu kämpfen, die auf Probleme in der Lieferkette zurückzuführen sei. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,86%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,29% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,01% gefallen.



Der Chip-Zulieferer Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177) habe mit einer Umsatzprognose überrascht. Das US-Unternehmen gehe für das laufende Q4 von Erlösen von 6,65 Mrd. USD aus, plus/minus 400 Mio. USD (erwartet: 6,57 Mrd. USD). In Q3 habe der Umsatz um 5% auf einen Rekordwert von 6,52 Mrd. USD zugelegt, was die Schätzungen der Experten von 6,28 Mrd. USD im Durchschnitt übertroffen habe. Durch anhaltende Versorgungsengpässe habe die große Nachfrage der Kunden erneut nicht gänzlich bedient werden können.



Die Aussicht auf weiter stark steigende Zinsen in den USA treibe den USD in die Höhe. Der Euro gerate somit immer weiter unter Druck, halte sich aber über der Parität.



In dieser Woche werde eine Antwort der USA auf die Vorschläge der EU zu einer Wiederauflage des Atomabkommens mit dem Iran erwartet. "Sollte diese positiv ausfallen, würde eine deutliche Erhöhung der iranischen Ölexporte näher rücken", habe es am Markt geheißen. (22.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger gingen am Freitag am deutschen Aktienmarkt auf Tauchstation, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), der vor einigen Tagen noch die 14.000er Marke ins Visier genommen habe, habe 1,1% verloren. Auf Wochensicht habe sich sein Minus damit auf 1,8% belaufen. Rezessionssorgen würden weiterhin das Geschehen auf dem Parkett prägen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -1,98% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,93% gesunken.