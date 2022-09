Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,45%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,72% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,90% gefallen.



VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe im August konzernweit wieder einen Anstieg der Verkaufszahlen verzeichnet. Wie der Autobauer mitgeteilt habe, habe der weltweite Absatz unter anderem dank des China-Geschäfts um 12,7% auf 700.100 Fahrzeuge zugelegt. Da die vorherigen Monate nicht so gut gelaufen seien, ergebe sich für die ersten acht Monate allerdings immer noch ein Minus von 16,2% auf 5,3 Mio. Fahrzeuge.



Der US-Logistikkonzern FedEx reagiere auf eine unerwartet schwache Umsatz- und Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal: Eine Woche vor Veröffentlichung der Quartalsbilanz habe der Konzern angekündigt, u.a. Niederlassungen zu schließen und Frachtflugzeuge aus dem Dienst zu nehmen. Auch die im Juni veröffentlichte Jahresprognose habe FedEx einkassiert.



Der Euro habe sich zum Wochenschluss nahezu unverändert gezeigt. Auch bei den Ölpreisen sei es ruhig geblieben. Angesichts der sich weiter eintrübenden Wirtschaftsaussichten dürfte der Ölpreis weiter unter Druck stehen. (19.09.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - "Eine Woche zum Vergessen"- so fasste ein Marktteilnehmer das Geschehen am deutschen Aktienmarkt zusammen, so die Analysten der Nord LB.Auch zum großen Verfallstermin vor dem Wochenende hätten Zins- und Rezessionssorgen die Börsen dominiert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,66%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,09% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -2,78% gesunken.