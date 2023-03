Die positive Daten aus China hätten in der Nacht die Börsen in Asien aufatmen lassen. Sie hätten sich überwiegend freundlich präsentiert.



Nach zwei starken Wachstumsjahren rechne Bayer für dieses Jahr nur noch mit einem geringen Umsatzanstieg; Ausblick eines bereinigten Ergebnisses von EUR 12,5 Mrd. bis EUR 13 Mrd. für das GJ 2023. Im Vorjahr hätten 2022 überdurchschnittlich hohe Preise für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat erzielt werden können, die jetzt etwas nachgeben würden. Darüber hinaus dürften im laufenden Jahr höhere Kosten und Preisdruck bei einigen Medikamenten belasten. Aufgrund der guten Gewinnentwicklung in 2022 sei der Dividendenvorschlag aber um EUR 0,40 auf EUR 2,40 je Aktie angehoben worden.



AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6/ WKN A0WMPJ) überzeuge dagegen mit seinen deutlich über dem Konsens liegenden Umsatz- (+ mindestens 25% auf EUR 580 Mio. bis EUR 640 Mio.) und Gewinnprognosen (EBIT-Marge 25% bis 27%; VJ. 23%) für das GJ 2023 und habe sich an die Spitze des MDAX gesetzt.



ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777) verschiebe überraschend die ursprünglich für Donnerstag vorgesehene Veröffentlichung des Jahresabschlusses für 2022. Als Grund seien regulatorische Fragestellungen rund um das zum Segment Commerce & Ventures gehörende Geschäft von "Jochen Schweizer mydays", das überwiegend aus dem Vertrieb von Gutscheinen bestehe, angegeben worden. Dies dürfte nach Hinweisen aus einer externen Prüfung in Teilen unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) fallen. Das Unternehmen prüfe daher Anpassungen am Geschäftsmodell von "Jochen Schweizer mydays".



Nach anfänglichen Verlusten habe der Euro von den französischen und spanischen Inflationsdaten profitiert und gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Gestützt durch den schwächeren US-Dollar hätten die Rohölpreise spürbar zugelegt und die Verluste des Vortages mehr als wettgemacht. (01.03.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt traten nach anfänglichen Verlusten trotz der bestehenden Unsicherheiten wieder die Käufer auf den Plan, so die Analysten der Nord LB.Zum Handelsschluss habe es aber doch nicht mehr für ein Plus gereicht. Am DAX-Ende habe nach schwachem Ausblick Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) gelegen, wohingegen Wiederaufsteiger Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) den Index angeführt habe.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,11%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,11% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,80% gefallen.