In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Während das Plus in China und Japan modert ausgefallen sei, sei es in Hongkong etwas deutlich nach oben gegangen. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) nach den deutlichen Verlusten an den ersten beiden Handelstagen der Woche lediglich um 0,03 Prozent zugelegt. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 0,10 Prozent gewonnen. In der chinesischen sei der Hang-Seng-Index zuletzt 1,4 Prozent gestiegen.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Mittwoch erneut einige Zahlen im Fokus. Es würden unter anderem BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF), K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF), LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF), Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX), Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB) und am Abend MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) und Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) berichten.



Zudem werde Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) weitere Daten veröffentlichen, im Speziellen zur Volkswagen-Kernmarke VW Pkw. Im Blickfeld stehe zudem Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV). Die Aktie könnte von einer Kaufempfehlung durch HSBC profitieren. Und auch bei der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) gebe es positive Analystenkommentare. Die UBS sehe hier höhere Gewinne am Horizont und erhöhe die Einschätzung auf "buy". Hexagon Purus (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) dürfte kräftig zulegen nach einem Milliardenauftrag.



Nach der kräftigen Kurserholung am Dienstag zeichnet sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt wenig Bewegung ab. Der Broker IG berechne den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn moderat niedriger mit 15.218 Punkten. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag könnten sich die Investoren nun zunächst zurückhalten.