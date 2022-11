Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiterhin eine gute Stimmung und Sorgen vor Zinssteigerungen treten in den Hintergrund, so die Analysten der Helaba.Massive Reaktionen auf die "hawkishen" EZB-Kommentare habe es jedenfalls nicht gegeben. Im Gegenteil: Das 61,8%-Retracement des diesjährigen Kursverlustes bei 14.595 Punkten gerate ins Visier der Marktteilnehmer, denn der DAX habe bei 14.485 Zählern ein neues Impulshoch markieren können.Auch wenn das Niveau nicht habe gehalten werden können, sei die Lage der technischen Indikatoren unterstützend zu werten. Der im Kauf stehende DMI werde dabei von einem steigenden ADX begleitet, was auf die zunehmende Trendstärke hinweise. Jenseits des Retracements bestehe Raum bis 14.709 Punkte. Haltemarken würden sich bei 14.150 und 13.947 finden. (23.11.2022/ac/a/m)