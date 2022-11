Kursrückgänge der vergangenen Tage hätten Anleger an die Wall Street zurück gelockt. Positiv habe z.B. der Bekleidungshändler Gap hervorgestochen. Das Unternehmen habe zuletzt bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen und trotz der steigenden Preise eine stabile Nachfrage der Kunden verzeichnet. Ölfirmen hätten dagegen unter den trüben Aussichten der Ölnachfrage gelitten. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,60%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,48% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,01% geklettert.



K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) wolle seine Verschuldung senken und kaufe dazu eine Anleihe vorzeitig zurück. Wie der Kali- und Salzproduzent mitgeteilt habe, werde den Inhabern der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 ein Angebot zum Rückkauf in bar zu 100% gemacht.



Der Baustoffhersteller Sto (ISIN DE0007274136/ WKN 727413) habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz um 13,2% auf 1,38 Mrd. EUR steigern können. Die Ertragslage sei im gesamten Berichtszeitraum vom steigenden Preisniveau in der Beschaffung geprägt gewesen, welches durch eigene Preiserhöhungen bisher nicht vollumfänglich an die Kunden habe weitergegeben werden können und zu einem sehr großen Druck auf die Rohertragsmarge geführt habe, habe das Unternehmen mitgeteilt. Gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum habe sich diese von 52,5 auf 50,0% reduziert. Im Gesamtjahr 2022 erwarte Sto weiterhin einen Umsatzanstieg auf 1,79 (Vorjahr: 1,74) Mrd. EUR und ein EBIT in der Zielspanne von 114 bis 134 Mio. EUR.



Der Euro habe in engen Grenzen uneinheitlich tendiert. Notenbanker der FED und der EZB hätten zuvor die Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation vorzugehen, bekräftigt. Die Ölpreise hätten unter der Sorge der Investoren gelitten, dass aufgrund der weiter strikten Zinserhöhungspolitik die Wirtschaft verstärkt in die Rezession rutschen und damit die Nachfrage nach Öl sinken könnte. (21.11.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt gelang es, eine weitere Woche mit einem positiven Ergebnis zu beenden, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe das siebte Wochenplus in Folge erzielt. Allerdings sei es kleiner ausgefallen als in den vergangenen vier Wochen. Werde die Luft etwas dünner? Auf der Unternehmensseite hätten im Zuge der auslaufenden Berichtssaison zu Wochenschluss keine Quartalsberichte mehr im Mittelpunkt gestanden. Der DAX sei um +1,16%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,93% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,64% gestiegen.