An den US-Börsen bleibe die Nervosität hoch. Neue Aussagen von Notenbankern hätten die Furcht der Anleger vor weiteren deutlichen Zinsschritten der FED geschürt. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -1,11%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,03% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,60% gefallen.



Das VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403)-Batterieunternehmen Powerco und der Materialtechnologie-Konzern Umicore würden im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens 3 Mrd. EUR in den Aufbau neuer Produktionskapazitäten für Batteriematerialien stecken. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollten Materialien für 2,2 Mio. vollelektrische Fahrzeuge pro Jahr geliefert werden. "Kathodenmaterial ist für die Batterieproduktion ein unverzichtbarer strategischer Rohstoff, der für ungefähr 50% des Gesamtwerts der Zelle steht", so VW-Technikvorstand Schmall. "Unmittelbarer und langfristiger Zugang zu umfangreicher Kapazität stellt daher einen klaren Wettbewerbsvorteil dar", habe es weiter geheißen.



Der Abwärtstrend des Euro habe auch zum Wochenstart angehalten. Druck sei v.a. vom Ausgang der Italien-Wahl gekommen, aber auch vom schwachen deutschen ifo-Geschäftsklima. Die sich weiter eintrübenden weltweiten Konjunkturaussichten hätten die Ölpreise erneut schwächer tendieren lassen. (27.09.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker geschlagen - so könnte man gestern das Geschehen am deutschen Aktienmarkt trotz der Tages-News bezeichnen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,46%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,40% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,08% gesunken.