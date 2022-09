Die Ankündigung der britischen Notenbank, befristet Staatsanleihen zu kaufen und damit dem Renditeanstieg entgegenzuwirken, habe den Anlegern an der Wall Street Zuversicht gegeben. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +1,88%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,97% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,05% geklettert.



Heidelberg Materials (ehemals: HeidelbergCement) (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) schließe wegen der hohen Energiepreise zeitweilige Werksschließungen in Deutschland nicht aus. Sollten die Strompreise nicht wieder dauerhaft sinken, dann könnte es dazu kommen, "dass wir auch in Deutschland das eine oder andere Werk komplett vom Netz nehmen würden", so CEO von Achten. Kurzfristig sei eine Deckelung von Strom- und Gaspreisen nötig, um die energieintensiven Branchen zu entlasten. Derzeit lasse das Unternehmen seine Mühlen gerne an Wochenenden laufen, wenn die Stromkosten geringer seien. Der Konzern habe sich für das laufende Jahr bisher auf Mehrkosten für Energie in Höhe von 1 Mrd. EUR eingestellt.



Der Euro habe sich im Tagesverlauf deutlich befestigen können. Nach einem schwächeren Auftakt hätten die Ölpreise ihre Verluste wettmachen und ins Plus drehen können. Ein Grund könnte die Spekulation auf eine Förderkürzung durch die OPEC+ in der kommenden Woche sein, aber auch der überraschende Rückgang der US-Rohöllagerbestände habe sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. (29.09.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein freundlicher Start der Wall Street und die überraschend befristet wiederaufgenommenen Anleihekäufe der Bank of England haben den deutschen Aktienmarkt am Nachmittag gestützt und vorangegangene Verluste in Gewinne umgemünzt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,36% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,53% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,07% gesunken.