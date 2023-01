Der Klimawandel treibe die Schäden aus Stürmen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen in die Höhe. Für das abgelaufene Jahr habe die Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) weltweit Schäden von 270 (2021: 320) Mrd. USD errechnet. Für rund 120 Mrd. USD davon hätten Versicherer und Rückversicherer einstehen müssen, wie aus der Naturkatastrophenbilanz der Münchener Rück hervorgehe.



Die versicherten Schäden hätten 2022 über dem Durchschnitt der vorangegangenen fünf Jahre (97 Mrd.) gelegen. "100 Mrd. USD im Jahr und mehr sind für Naturkatastrophen-Schäden offenbar das neue Normalniveau", so Rauch, der Chef-Klimaforscher des weltgrößten Rückversicherers. Schon fünfmal sei diese Marke in der jüngeren Vergangenheit erreicht worden.



Trotz eines schwächeren Absatzes habe BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) 2022 seine Position als weltweit größte Premiummarke vor Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) behauptet. Die Marke BMW habe im vergangenen Jahr 2,1 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert und damit 5% weniger als vor Jahresfrist, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Mercedes-Benz sei mit 2,04 Mio. Fahrzeugen knapp unter Vorjahr geblieben und habe den Abstand zu BMW damit verkürzen können. Der Mangel an Halbleitern, Logistikprobleme und Covid-Lockdowns am wichtigsten Einzelmarkt China hätten bei allen Autobauern die Erholung vom Pandemie-Schock der Vorjahre gedämpft.



Der Elektroanteil sei zwar bei den Autobauern gestiegen, doch das Umfeld gestalte sich schwieriger. Zum einen hätten höhere Zinsen und Inflation, insbesondere steigende Kosten bei Batterien und Strom neben der geringen staatlichen Förderung die Nachfrage belastet. Zum anderen bremse die noch lückenhafte Ladeinfrastruktur aus.



Im Umfeld fehlender entscheidender Konjunkturdaten habe sich der Euro in der Nähe seines am Vortag markierten Halbjahreshochs gehalten. Die jüngsten Äußerungen hochrangiger US-Notenbanker hätten den zuletzt gesehenen Anstieg der Ölpreisnotierungen ins Stocken geraten lassen. (11.01.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt legte eine Verschnaufpause ein, so die Analysten der Nord LB.Bei den Anlegern seien die zuletzt verdrängten Sorgen bezüglich einer restriktiven Geldpolitik der Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation wieder in den Vordergrund getreten. Zu den größten Verlierern hätten Aktien aus dem Umfeld des Online-Handels gezählt, die seit Jahresbeginn besonders deutlich in die Höhe geschnellt seien. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,12% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,64% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,03% gestiegen.Nach einem zähen Start der Wall Street sei erst in der letzten Handelsstunde Bewegung in die Kurse gekommen. Erneut seien besonders Tech-Titel gefragt gewesen. Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) habe nicht von soliden Auslieferungszahlen im Dezember profitieren können und 1% verloren. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,56%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,70% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,01% geklettert.