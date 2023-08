Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,28%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,21% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,15% geklettert.



Die auf die Bauindustrie spezialisierte Softwarefirma Nemetschek (ISIN DE0006452907/ WKN 645290) habe enttäuschende Quartalszahlen geliefert. Die Umstellung von Lizenzverträgen auf ein Abo-Modell hinterlasse Spuren bei Umsatz und Gewinn. Das EBITDA sei auf EUR 56,1 Mio. (Vorjahr EUR 68,6 Mio.) gefallen. Die EBITDA-Marge sei auf 27,0% (Vorjahr 33,6%) geschrumpft. An den 2023er Zielen und denen für die kommenden zwei Jahre werde festgehalten. Wiederkehrende Erlöse sollten um mehr als 25% zulegen.



Der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken (ISIN NL0000009165/ WKN A0CA0G) senke seine antizipierte Gewinnprognose 2023 aufgrund von nachlassender Getränkenachfrage. Insbesondere das Geschäft in Vietnam (eines der größten Märkte des Konzerns) enttäusche. Der Betriebsgewinn vor Einmaleffekten werde in 2023 nur noch zwischen Null und einem einstelligen Prozentsatz wachsen.



Der EUR/USD habe den Handel am Montag fast unverändert verlassen. Rohstoffpreise (insbesondere Aluminium, Kupfer und Zink) hätten von Spekulationen über weitere konjunkturelle Unterstützung der chinesischen Regierung profitiert (am Montag seien Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums in den Sektoren Automobil, Immobilien- und Dienstleistungen erlassen worden). Brent und WTI hätten in diesem Umfeld angezogen. (01.08.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt erklomm gestern im Tagesverlauf mit 16.528,97 Punkten wieder ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Nord LB.Anleger würden über die politischen Diskussionen der Notwendigkeit eines deutschen Konjunkturpaketes spekulieren. Weiterer ähnlicher mentaler Aufwind sei schon am Wochenende als Fakt aus Asien gekommen. Die Städte Peking und Shenzhen hätten ein Unterstützungspaket für Hauskäufer angekündigt. Die kommunizierten positiven BIP-Konjunkturdaten aus der Eurozone hätten in dieser Gemengelage stimmungsverstärkend gewirkt. Für leichten Gegenwind hätten nur durchschnittliche Unternehmensbilanzen für das zweite Quartal gesorgt.