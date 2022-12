In den USA müssten ab dem 5. Januar Reisende aus China zur Einreise wieder einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Dow Jones Industrial habe zur Wochenmitte 1,10 Prozent auf 32.875,71 Punkte verloren. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe um 1,20 Prozent auf 3.783,22 Punkte nachgegeben. Erneut nach unten sei es mit minus 1,32 Prozent auch für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) beim Stand von 10.679,35 Punkten gegangen.



Die Aktie von Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) habe sich etwas stabilisieren können. Sie sei mit einem Plus von gut drei Prozent aus dem Handel gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe 0,9 Prozent tiefer geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,5 Prozent gefallen und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,9 Prozent eingebüßt.



Am Donnerstag dürften die Aktien von Telekomunternehmen wie die von 1&1 (ISIN DE0005545503/ WKN 554550), United Internet (ISIN DE0005089031/ WKN 508903), Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX), Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83) oder der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) nach einem Pressebericht in den Blick rücken.



Die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" habe aus einem internen Dokument der Deutschen Telekom berichtet, das sich mit der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen im Jahr 2024 befasse. Die könnte demnach für die Netzbetreiber extrem teuer werden, da 1&1 als Bieterin hinzukommen werde. Die Versteigerung könnte das teuerste Bieterverfahren seit der UTMS-Vergabe im Jahr 2000 werden, die damals 51 Milliarden Euro gekostet habe, heiße es.



Mit Material von dpa-AFX (29.12.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch am vorletzten Börsentag 2022 dürfte das Aufwärtspotenzial am deutschen Aktienmarkt begrenzt sein, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die Vorgaben aus dem späten US-Aktienhandel seien belastend: Der Dow Jones Industrial (ISIN US260566104/ WKN 969420) habe wegen aufkommender Sorgen über die rasant steigenden Covid-Infektionen in China am Vorabend gut ein Prozent verloren und nur knapp über dem Tagestief geschlossen.Auch Asiens große Börsen hätten am Donnerstag Verluste gemeldet. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel habe der Broker IG den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) 0,33 Prozent niedriger bei 13.880 Punkten taxiert. Damit entferne sich der Leitindex wieder etwas weiter von der Marke von 14.000 Zähler, um die er zuletzt gependelt sei. Die Handelsvolumina dürften derweil weiter zurückgehen.