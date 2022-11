Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt kann das hohe Niveau der letzten Tage halten und somit bleiben auch die technischen Perspektiven freundlich, zumal Trendfolger wie MACD und DMI bei hohem ADX auf Kauf stehen, so die Analysten der Helaba.Sammele der Markt Kraft für einen Anstieg bis zum 61,8%-Retracement (14.596) oder gehe dem DAX aktuell die Puste aus? Für beides gebe es technische Argumente.So stünden DMI und MACD im Kauf und der ADX lege zu, ein neuerlicher Anstieg wäre nach einer Verschnaufpause nicht ungewöhnlich, zumal die Vorgaben von der Wall Street und in Fernost freundlich seien. Gleichzeitig gebe es aber Überkauft-Signale, die zur Vorsicht mahnen würden und ein echter Rücksetzer könne nicht ausgeschlossen werden. Per saldo würden die Analysten die Chance auf einen Test der Widerstände bei 14.596 und 14.709 aber höher gewichten. (24.11.2022/ac/a/m)