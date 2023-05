Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,65%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,85% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,25% geklettert.



Nach guten Geschäften in Q1 sehe sich der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500) auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. "Die Investitionsbereitschaft und die Marktaktivitäten der internationalen Getränkeunternehmen sind weiterhin sehr hoch. Damit zeigt sich, dass die Märkte von Krones kaum von Konjunkturschwankungen betroffen sind", habe das Unternehmen mitgeteilt. Der Umsatz sei um 21,4% auf knapp 1,2 Mrd. EUR gestiegen. Das operative Ergebnis habe um 32,1% auf 114,9 Mrd. EUR zugelegt.



Der Grafitspezialist SGL Carbon (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) profitiere von der anziehenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie. Angetrieben vom Geschäft mit Spezialgrafitkomponenten habe der Umsatz in Q1 um 4,7% auf 283,7 Mio. EUR zugelegt. Der bereinigte Betriebsgewinn habe sich um neun Prozent auf 40,1 Mio. EUR erhöht.



Der EUR habe die Verluste nach den überraschend starken Arbeitsmarktdaten aus den USA wieder wettmachen können. Auch die Ölpreise hätten vom robusten US-Arbeitsmarkt profitiert. (08.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Aktienmarkt gab es am Freitag gleich von drei Seiten eine tatkräftige Unterstützung: robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA, starke Quartalszahlen von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und die Pläne zum Industriestrompreis in Deutschland, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,44%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,12% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,16% gestiegen.