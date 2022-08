Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt sei weiterhin von Zins- und Rezessionssorgen geprägt gewesen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei dennoch leicht erholt mit einem Plus aus dem Handel gegangen.



DAX +0,52%, MDAX -0,05%, TecDAX +0,15%.



Die Kurse an den US-Börsen hätten sich unbeeindruckt von gemeldeten Wirtschaftsdaten gezeigt. Anleger hätten sich zurückgehalten.



Dow +0,06%, S&P 500 +0,23%, Nasdaq Comp +0,21%.



Das Nettoergebnis von Geberit (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG) sei im 1. Halbjahr um 12,5% auf 402 Mio. CHF gesunken. Steigende Preise im Vergleich zum Vorjahr für Rohmaterialien (währungsbereinigt +25%), Energie (+104%) und beim Transport (+13%) hätten das Ergebnis belastet, wie der Sanitätstechnikkonzern mitgeteilt habe. Die gestiegenen Kosten könnten wegen des mehrstufigen Vertriebsweges nur mit Zeitverzug an die Kunden weitergegeben werden, so die Schweizer. Daraus habe ein EBITDA von 561 Mio. EUR resultiert, was einer operativen Gewinnmarge von 29% entspreche. Für das laufende Geschäftsjahr 22/23 erwarte Geberit hier eine Marge von rund 28%.



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2) erwarte für das laufende Geschäftsjahr (GJ) einen Umsatz von 7,1 Mrd. bis 7,6 Mrd. EUR. Im vergangenen GJ sei der Umsatz des Automobilzulieferers um 0,8% auf 6,3 Mrd. EUR zurückgegangen. Die Geschäftstätigkeit sei in GJ 2021/2022 vor allem durch die Verknappung von Bauteilen, Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung aufgrund des hohen Auftragsbestands beeinträchtigt worden. Für die bereinigte EBIT-Marge peile HELLA eine Spanne von 5,5% bis 7,0% an, 2021/2022 sei die Marge auf 4,4% von 8,0% gefallen. CEO Favre habe jedoch auf die Volatilität des gegenwärtigen Marktumfelds hingewiesen, das von geopolitischen Konflikten, hoher Inflation und den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sei. (19.08.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Juli nach endgültiger Schätzung um 8,9% Y/Y gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Im Vergleich zum Vormonat seien die Preise um 0,1% gestiegen, habe Eurostat mitgeteilt. Damit sei die erste Schätzung bestätigt worden. Die Teuerung der Kernrate ohne Lebensmittel, Alkohol, Tabak und Energie sei im Jahresvergleich um 4,0% Y/Y gestiegen. Die Energiepreise seien im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 39,6% geklettert.Das von der regionalen Notenbank von Philadelphia gemessene Geschäftsklima habe sich im August überraschend verbessert. Der Philadelphia-Index sei auf 6,2 Zähler gestiegen. Der Indikator für die Industrie sei zuvor viermal in Folge gesunken. Entsprechend sei auch nicht davon auszugehen, dass die Schwäche des identisch aufgebauten Empire State Indexes aus New York nun 1:1 nachvollzogen werden würde. Die aktuellen Daten seien aber natürlich dennoch eine positive Überraschung.Heute stünden nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Das Statistische Bundesamt veröffentliche die Produzentenpreise für den Juli. Im Juni habe die Teuerung der Erzeugerpreise bei 32,7% im Vergleich zum Vorjahr gelegen. Gegenüber dem Mai hätten die Preise um 0,6% höher gelegen.