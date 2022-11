An den US-Börsen sei es hingegen leicht bergab gegangen. Aussagen von FED-Gouverneur Waller, man möge vielmehr den Spitzenleitzins der Zinserhöhungen als deren Tempo im Auge behalten, hätten die Anleger etwas zurückschrecken lassen. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,62%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,89% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,12% gefallen.



Trotz der anhaltenden Störungen in den globalen Lieferketten habe der Hafenbetreiber HHLA (ISIN DE000A0S8488/ WKN A0S848) in den ersten neun Monaten den Konzernumsatz um 8,7% auf 1,173 Mrd. EUR erhöhen können. Das EBIT hingegen habe sich um 1,2% auf 160,1 Mio. EUR reduziert, die EBIT-Marge sei auf 13,7% (15,0%) gesunken. Nach Steuern und Dritten habe sich der Gewinn auf 69,8 (79,4) Mio. EUR belaufen. Der Containerumschlag sei an allen HHLA-Containerterminals um 5,7% zurückgegangen. Für das Gesamtjahr rechne die HHLA unverändert mit einem EBIT in der Bandbreite von 175 bis 210 Mio. EUR. Der Umsatz solle im Konzern nun "deutlich" anstatt "moderat" steigen.



Ohne kursbeeinflussende Konjunkturdaten habe der Euro zunächst nachgegeben, im späten Handel jedoch wieder zugelegt. Die Ölpreise seien vom steigenden USD sowie reduzierten Nachfrageprognosen der OPEC belastet worden. (15.11.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt war weiterhin gut, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe an die Gewinne (+0,62%) aus der Vorwoche angeknüpft. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +1,27% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,98% gestiegen.