Logitech (ISIN CH0025751329/ WKN A0J3YT) habe in Q1 (30.06.) des laufenden Geschäftsjahres ein währungsbereinigtes Umsatzminus von 9% auf 1,16 Mrd. USD hinnehmen müssen. Der operative Gewinn (non-GAAP) sei um 38% auf 146 Mio. USD gesunken. Netto habe das IT-Unternehmen 100,8 (186,8) Mio. USD verdient. Die Firma habe die deutlich rückläufigen Zahlen mit dem "herausfordernden makroökonomischen Umfeld" begründet. Für das Gesamtjahr 2022/23 rechne Logitech nun mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen 4 und 8% (bisher: +2 bis +4%). Der operative Gewinn (non-GAAP) solle nun bei 650 bis 750 (bisher: 875 bis 925) Mio. USD liegen.



Höhere Treibstoffzuschläge und Versandtarife hätten bei UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) den Rückgang an versendeten Paketen mehr als wettmachen können und hätten somit zu einer Umsatzsteigerung in Q2 beigetragen. Die Erlöse hätten sich um 5,7% auf 24,8 Mrd. USD verbessert. Das Nettoergebnis sei auf 2,85 (2,68) Mrd. USD gestiegen.



Die Angst vor der sich verschärfenden Gaskrise habe den Euro am Berichtstag belastet.



Die Ölpreise seien am Dienstag erneut gestiegen und hätten dabei u.a. von der unsicheren Versorgungslage bei Gas profitiert. Eben diese kritische Versorgungslage habe den europäischen Erdgaspreis stark anziehen lassen. (27.07.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt war auch am Dienstag von der Sorge vor Gasknappheiten und der bevorstehenden Leitzinserhöhung in den USA geprägt - während die schlechteren Aussichten des IWF nur eine geringe Rolle spielten, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,86%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,14% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,62% gefallen.