Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,24% gestiegen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um -0,25% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,07% gesunken.



Das IT-Leasing-Unternehmen GRENKE (ISIN DE000A161N30/ WKN A161N3) sei zum Jahresauftakt zweistellig gewachsen. Das Neugeschäft sei in Q1 2023 um 22,2% auf 610,2 Mio. EUR gestiegen. Der Deckungsbeitrag - die Kennziffer der operativen Rentabilität - habe sich um 22,6% auf 102,0 Mio. EUR verbessert. Gleichzeitig habe die Deckungsmarge 16,7% erreicht, nach 15,5% im Schlussquartal 2022 und 16,1% im Vorjahreszeitraum. "Der Markt und die Nachfrage nach Leasingfinanzierung im Small-Ticket-Bereich sind absolut stabil", habe Firmenchef Hirsch erklärt. Noch wichtiger sei aber die Margenentwicklung. "Wir konnten den Großteil des enormen Zinsanstiegs des vergangenen Jahres in-zwischen im Markt weitergeben und liegen jetzt schon wieder auf dem Niveau von Anfang 2022."



Beiersdorf sei zu Jahresbeginn stärker gewachsen als erwartet und hebe die Umsatzprognose an. Statt einem bisher in Aussicht gestellten Wachstum im mittleren einstelligen Bereich solle der Umsatz in diesem Jahr organisch jeweils im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich zulegen. Der Konzernumsatz sei in Q1 um 12,2% auf 2,48 Mrd. EUR gestiegen.



Nachdem am Vortag die jüngste Erholung den EUR auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geführt habe, sei er gestern nach den US-Wirtschaftsdaten unter Druck geraten.



Beim Öl sei es erneut bergab gegangen. Auch das schwarze Gold habe die jüngsten US-Wirtschaftsnews nicht gänzlich ausblenden können. (06.04.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt war die Stimmung kurz vor den Ostertagen eher mau, so die Analysten der Nord LB.Börsianern zufolge hätten Konjunkturdaten aus den USA die Kauflaune ins Stottern gebracht. Gefragt gewesen seien gestern Werte mit defensivem Charakter. Im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) z.B. nach Erhöhung der Umsatzziele ein weiteres Rekordhoch erreicht.Ein überraschend geringer US-Stellenzuwachs im März und die Stimmung im Dienstleistungssektor hätten die Stimmung der Anleger an der Wall Street verhagelt. Der Dow Jones habe allerdings etwas von steigenden Konsumgüter- und Gesundheitswerten profitiert, die in den anderen Indices weniger Gewicht ausmachen würden.