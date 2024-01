Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,84%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,11% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,74% gesunken.



Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) sehe sich auf Kurs zu dem versprochenen Gewinn von 5 Mrd. EUR in diesem Jahr. "Die Aussichten sind insgesamt sehr vielversprechend", so Vorstandschef Wenning. "Wir haben Rückenwind von der Schaden-Rückversicherung." Dort würden seit Jahren die Preise für Rückversicherungsschutz steigen - ohne dass die Erstversicherer und Makler dagegen rebelliert hätten. Allein 2 Mrd. EUR solle die größte Sparte der Münchener Rück zum erwarteten Gewinn beisteuern, 1,5 Mrd. EUR seien aus der Lebens-Rückversicherung zu erwarten. Der Rest solle etwa zu gleichen Teilen von der Erstversicherungs-Tochter Ergo und aus dem Spezialversicherungs-Geschäft kommen.



Nach vier Jahren mit Absatzrückgang habe der Autobauer Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) 2023 wieder mehr Autos verkauft. Insgesamt habe der Konzern mit den Marken Renault, Dacia und Alpine im vergangenen Jahr 2,24 Mio. Fahrzeuge losgeschlagen, ein Plus von 9%.



Die OPEC habe ihre Nachfrageprognose für das laufende Jahr bestätigt. Demnach werde 2024 mit einem Anstieg der Nachfrage um 2,25 Mio. Barrel pro Tag auf durchschnittlich 104,36 Mio. Barrel gerechnet. Laut der Prognose gehe das Ölkartell davon aus, dass der Markt in diesem Jahr im Schnitt mit etwa 1,8 Mio. Barrel pro Tag unterversorgt sei. (18.01.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung trüb, so die Analysten der Nord LB.Gründe dafür seien neu entflammte Zinsängste und Sorgen um die chinesische Konjunktur gewesen. Vor allem weitere pessimistische Aussagen von Notenbankern beim Wirtschaftsforum in Davos hätten belastet. EZB-Präsidentin Lagarde habe z.B. geäußert, die Zentralbank sei zwar auf einem guten Weg, die Inflation im Euro-Raum auf 2% zurückzubringen, der Kampf gegen die Teuerung sei aber noch nicht gewonnen.