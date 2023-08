Nasskaltes Frühjahr, trockener Sommerbeginn, regenreicher Juli: Die deutschen Bauern hätten nach Prognose des Bundeslandwirtschaftsministeriums durch Wetterkapriolen eine kleinere Getreideernte eingefahren. Die Ausbeute dürfte mit 38 Mio. t um gut 4% niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr. Sie bliebe damit um 2,1% unter dem Fünfjahresschnitt zurück.



Die Bundesregierung komme nach einer Analyse des Verbands Bitkom bei ihren Digitalisierungsvorhaben nur schleppend voran. Es gebe in vielen Teilbereichen noch erheblichen Handlungsbedarf, habe es geheißen. "Die Umsetzung hinkt hinterher." Bisher habe die Ampel-Regierung lediglich 38 ihrer insgesamt 334 digitalpolitischen Vorhaben abgeschlossen. Großbaustellen seien v.a. die Digitalisierung von Verwaltungen und Schulen. "Inzwischen hinken unsere Schulen Ländern wie Dänemark 20 Jahre hinterher", habe es geheißen. "Die rückständige deutsche Verwaltung wächst sich zu einem veritablen Standortnachteil aus, der Haushalte und Unternehmen gleichermaßen belastet." Große Fortschritte gebe es dagegen beim Ausbau der Breitband- und Mobilfunknetze. Auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens komme gut voran.



Steuererleichterungen bei Börsengeschäften in China hätten am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart für Impulse gesorgt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +1,03%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,07%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,20%; Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,62%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,63%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,84%). China habe am Wochenende zur Belebung der schwächelnden Konjunktur die sogenannte Stempelsteuer ("stamp duty") auf in China gehandelte Aktien halbiert. Zudem seien weitere Maßnahmen zur Unterstützung des kriselnden Immobiliensektors beschlossen worden.



Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende September) habe nucera (ISIN DE000NCA0001/ WKN NCA000), die börsennotierte thyssenkrupp-Wasserstofftochter, den Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 7 Mio. EUR von zuvor 4 Mio. EUR steigern können. Der Umsatz sei auf 187 Mio. EUR von 99 Mio. EUR vor Jahresfrist geklettert. Dies sei vor allem dem Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse zu verdanken gewesen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum. Aufwendungen, um die steigende Nachfrage zu bedienen, etwa für neue Fertigungsstätten und Lieferketten, würden aber die EBIT-Marge belasten. Diese sei im dritten Quartal auf 3,7% von 4,4% im Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Im vierten Quartal werde sogar ein negativer Wert erwartet, was jedoch eingeplant sei. thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) habe Nucera im Juli an die Börse gebracht, die Mehrheit der Anteile aber behalten. (29.08.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Exportgeschäft mit China kämpft zusehends mit Gegenwind, berichten die Analysten der NORD/LB.Die Ausfuhren hätten sich in jüngster Zeit deutlich schwächer entwickelt, als es angesichts des Wirtschaftswachstums in China zu erwarten gewesen wäre. Bereinigt um Preiseffekte, also real, seien die Exporte nach China von 2018 bis 2022 um 7,5% gesunken. Dieser Trend scheine sich im ersten Halbjahr 2023 fortzusetzen (zum Vergleich - H1 2020: 7,9%; H1 2023: 6,2%).