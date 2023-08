Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,07% gestiegen. Der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,20% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,01% gesunken.



Der Volkswagen-Konzern (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe auch im Juli in China weniger Autos verkauft als ein Jahr zuvor. Der Absatz auf dem für Volkswagen normalerweise wichtigsten Markt sei um 10,2% auf 260.400 Fahrzeuge eingebrochen. VW habe den Rückgang mit den Steueranreizen erklärt, mit denen die Regierung in Peking im vergangenen Jahr die Autokonjunktur nach den Covid-Lockdowns angekurbelt habe. Auch der Gesamtmarkt in China sei im Juli geschrumpft. Weltweit habe VW im Juli 773.400 Autos und Nutzfahrzeuge abgesetzt, 6,6% mehr als ein Jahr zuvor. Verantwortlich für den Zuwachs sei vor allem Westeuropa gewesen, wo der Konzern den Absatz um 21% gesteigert habe. Weltweit seien von Januar bis Juli 5,15 Mio. Fahrzeuge verkauft worden, 11,8% mehr als ein Jahr zuvor.



Der hochverschuldete chinesische Immobilienentwickler China Evergrande habe einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 15 in den USA gestellt. Nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts könnten ausländische Unternehmen vor Klagen von amerikanischen Gläubigern geschützt werden, während sie in einem anderen Land umstrukturieren würden. China Evergrande habe binnen zwei Jahren umgerechnet 72 Mrd. EUR Verlust angehäuft und ringe mit seinen Gläubigern um den Abbau seines Schuldenbergs.



Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177) übertreffe mit seinen Prognosen für Q4 die Markterwartungen. Der Chip-Zulieferer gehe dabei von einem Umsatz von 6,51 Mrd. USD (+ bzw. - 400 Mio. USD) aus. Applied Materials habe auf weltweit milliardenschwere Subventionen der Regierungen in den USA, Europa und Japan für den Bau von Chip-Fabriken verwiesen. Der bereinigte Gewinn dürfte zwischen 1,82 und 2,18 USD liegen, verglichen mit den Markterwartungen von 1,61 USD. In Q3 habe der Umsatz bei 6,43 Mrd. USD gelegen, was ebenfalls die Schätzungen der Experten von 6,16 Mrd. USD übertroffen habe.



Die europäische Gemeinschaftswährung habe sich am Freitag wenig verändert gezeigt. Es hätten klare Impulse gefehlt. Angesichts der China-Sorgen hätten die Ölpreise auf ein Ende ihrer siebenwöchigen Gewinnserie zugesteuert.







Sorgen um die Weltwirtschaft würden aktuell das Geschehen bestimmen, zudem würden die News rund um den chinesischen Immobilienentwickler China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) den Blick trüben.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,65%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,33% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,62% gefallen.