Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Überraschend gute Fortschritte beim Füllen der Gaslager waren neben einer soliden Berichtssaison ein wichtiger Faktor für die kräftige Erholung beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), so die Analysten der DekaBank.



Um Rationierungen und Produktionsausfälle und in der Folge eine harte Rezession zu vermeiden, bleibe die Sicherung der Energieversorgung ein zentraler Faktor für den deutschen Aktienmarkt. Bei der Gewinnentwicklung bleibe der deutsche Markt klar hinter dem europäischen Pendant zurück. Grund sei der beim DAX irrelevante Energiesektor, der in Europa der zentrale Treiber des Gewinnwachstums sei. Mit der jüngsten Erholung habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis von Aktien etwas eingetrübt. Bewertung, Sentiment und Positionierung sprächen allerdings nicht gegen weitere Kursgewinne. Die Analysten der DekaBank würden weiterhin für die zweite Jahreshälfte spürbare Kursschwankungen erwarten. Bis der Aktienmarkt wieder in ein stabileres Fahrwasser gerate, gelte es, mit Vorsicht zu agieren und ratierlich in den Markt einzusteigen, bevorzugt bei Kursschwäche. (Ausgabe August 2022) (12.08.2022/ac/a/m)



