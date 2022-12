Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat zuletzt an Schwung verloren, so die Analysten der Helaba.



Kritisch hervorzuheben sei, dass das Impulshoch vom 24./25. November bei 14.571 nicht habe überwunden werden können. Zudem lägen MACD und Stochastik unterhalb ihrer Signallinien und das Kursmomentum lasse deutlich nach. All dies lasse auf eine vorübergehende Verschnaufpause schließen, was angesichts des fulminanten Anstiegs der letzten zwei Monate nicht überrasche.



Das übergeordnete Bild sei konstruktiv und sollte die Marke von 14.571 doch noch überwunden werden, würde Potenzial bis 14.709 und folgend bis 14.925 generiert. Erste Unterstützungen würden sich bei 14.327 und an der 21-Tagelinie zeigen, die heute bei 14.227 verlaufe. (05.12.2022/ac/a/m)



