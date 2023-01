Milliardenschwere Abschreibungen auf die Beteiligung an Wintershall Dea hätten BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Chemiekonzern habe einen Verlust nach Steuern von 1,376 Mrd. EUR gemacht, nachdem 2021 noch ein Gewinn von 5,523 Mrd. zu Buche gestanden habe. Analysten hätten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,768 Mrd. EUR gerechnet, auch wenn das Unternehmen hohe Abschreibungen auf Wintershall Dea bereits im Jahresverlauf verbucht habe. In Q4 seien aber weitere Wertberichtigungen über 5,4 Mrd. EUR angefallen, da Wintershall Dea nun einen vollständigen Rückzug aus seinen Geschäften in Russland plane. Insgesamt hätten sich die Abschreibungen auf rund 7,3 Mrd. EUR belaufen.



Verspätete Zahlungen und höhere Kosten im Industriegeschäft würden dem Autozulieferer Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) zu schaffen machen. Der Barmittelzufluss sei im abgelaufenen Jahr voraussichtlich mit 200 Mio. EUR deutlich niedriger ausgefallen als zuletzt mit 600 bis 800 Mio. EUR erwartet. Dabei habe vor allem der unerwartet niedrige Gewinn im Unternehmensbereich ContiTech eine Rolle gespielt: Die bereinigte Gewinnmarge habe hier 2022 mit 4,7% unter der Prognose von etwa 6 bis 7% gelegen. Das sei im Wesentlichen durch gestiegene Produktionskosten, einen unvorteilhaften Produktmix sowie pandemiebedingte Geschäftseinschränkungen in China begründet. Dazu seien geringer als erwartete Zahlungseingänge gekommen.



Der Euro habe deutlich nachgegeben. Grund dafür seien schwache US-Konjunkturdaten und Hinweise auf deutliche Zinserhöhungen in der Eurozone. Die Ölpreise seien erneut von der Aussicht auf eine stärkere Nachfrage in China gestützt worden. (19.01.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die seit Jahresbeginn zu beobachtende Börsenrally am deutschen Aktienmarkt wurde gestern von einer schwächelnden Wall Street ausgebremst, so die Analysten der Nord LB.In den Fokus gerate nun die Berichtssaison. Denn die bereits deutlich gestiegenen Kurse müssten nachträglich mit Gewinnsteigerungen gerechtfertigt werden. Schwache US-Wirtschaftsdaten und wiederkehrende Zinssorgen hätten den Anlegern an der Wall Street die Stimmung verhagelt.