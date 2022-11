Positive Quartalszahlen und die Hoffnung, dass die FED künftig mit moderateren Zinsschritten gegen die Inflation kämpfe, hätten den US-Börsen Auftrieb gegeben. Der Dow sei dabei sogar über die 34.000 Punkte-Marke gestiegen. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +1,18%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,36% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,36% geklettert.



CRH (ISIN IE0001827041/ WKN 864684) habe in den ersten neun Monaten von einer robusten Nachfrage und hohen Preisen profitiert. Der Baustoffkonzern habe die Erlöse gesteigert, vor allem dank eines robusten Amerika-Geschäfts, um 13% auf 24,4 Mrd. USD. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe mit 4,2 Mrd. USD um 14% über Vorjahr gelegen. Für das Gesamtjahr gehe CRH weiterhin von einem EBITDA von 5,5 Mrd. USD aus. Der Vorsteuergewinn solle über dem Vorjahreswert von 3,1 Mrd. USD liegen.



Der italienische Versorger Enel (ISIN IT0003128367/ WKN 928624) wolle seinen Schuldenberg reduzieren und in den Jahren 2023 bis 2025 gleichzeitig rund 37 Mrd. EUR investieren. Der Konzern wolle zudem seine Strategie neu ausrichten und sich auf seine sechs Kernmärkte (Italien, Spanien, USA, Brasilien, Chile und Kolumbien) konzentrieren. Dazu wolle Enel zunächst Unternehmensteile im Volumen von 21 Mrd. EUR verkaufen, wobei der Großteil der Verkäufe bis Ende nächsten Jahres erledigt sein solle. Der Versorger strebe bis 2025 einen bereinigten Nettogewinn von 7 bis 7,2 Mrd. EUR an (2022e: 5 bis 5,3 Mrd. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle bis zum Ende des Planungshorizonts auf 22,2 bis 22,8 Mrd. EUR steigen von erwarteten 19 bis 19,6 Mrd. EUR in 2022.



Der Euro habe in einer Gegenbewegung Teile der Kursverluste des Vortages aufgeholt. Auch wenn die Preisdynamik im Euroraum jüngst etwas nachgelassen habe, würden sich EZB-Notenbanker weiter für eine deutliche Zinserhöhung (50 oder 75 Bp) im Dezember aussprechen, was die Gemeinschaftswährung unterstütze. Dass Saudi-Arabien und Kuwait die Spekulationen über eine Fördererhöhung zurückgewiesen hätten, habe den Ölpreisen Auftrieb gegeben. Zudem habe auch der schwächere USD unterstützt. (23.11.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung, dass die Zinsschritte der EZB künftig nicht mehr so hoch ausfallen, hat am deutschen Aktienmarkt für eine positive Grundstimmung gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,29% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,28% gestiegen. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um -0,06% gefallen.