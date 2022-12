Nach mehreren schwächeren Tagen sei es an der Wall Street zu einer Erholung gekommen. Insbesondere Tech-Werte seien gesucht gewesen. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,55% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,75% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,13% geklettert.



Eine robuste Entwicklung bei den Geschäften mit E-Zigaretten, Tabak-Erhitzern und rauchfreien Tabakprodukten habe British American Tobacco (ISIN GB0002875804/ WKN 916018) veranlasst, die Geschäftsprognose für 2022 zu bekräftigen. Erwartet werde weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 4% und ein Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren einstelligen Bereich, habe der britische Tabakkonzern mitgeteilt.



Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) wolle 2023 deutlich mehr investieren als im laufenden Jahr. Wie der Ölkonzern mitgeteilt habe, rechne er 2023 mit Investitionen von 14 Mrd. US-$ bei seinen Konzerntöchtern und 3 Mrd. USD bei verbundenen Unternehmen. Das entspräche einem akquisitionsbereinigten Anstieg um rund 25% im Vergleich zu den erwarteten Ausgaben 2022, habe es geheißen.



Der Euro habe sich zunächst ohne klare Richtung präsentiert. Die Zunahme der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA habe am Nachmittag ein wenig gestützt, sodass es doch noch leicht nach oben gegangen sei. Die Ölpreise hätten ihre Talfahrt stoppen können und dabei leichte Gewinne verzeichnet. Anlass sei u.a. erneut die Hoffnung auf mehr Wachstum in China infolge der Corona-Erleichterungen gewesen. (09.12.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ohne kursbewegende Impulse ist die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weitergegangen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,02%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,80% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,51% gestiegen.