Die Verwerfungen an den Kapitalmärkten würden der Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) zu schaffen machen. Der Nettogewinn sei in Q2 um 31% auf 768 Mio. EUR eingebrochen, weil sich das Ergebnis aus den Kapitalanlagen beim weltgrößten Rückversicherer halbiert habe. Währungsgewinne hätten die Verluste mit Derivaten auf festverzinsliche Papiere und Abschreibungen auf Aktien nicht wettmachen können. Die Münchener Rück habe damit aber die Prognosen von Analysten übertroffen, die ihr nur einen Gewinn von 719 Mio. EUR zugetraut hätten. Vorstandschef Wenning sei aber zuversichtlich geblieben, den Gewinn in diesem Jahr wie geplant auf 3,3 (2021: 2,9) Mrd. EUR zu steigern.



Der Autozulieferer Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) sei wegen hoher Kosten und zahlreicher Sondereffekte tief in die roten Zahlen gefahren. Unter dem Strich habe der DAX-Konzern für Q2 einen Verlust von 251 Mio. EUR ausgewiesen, nach einem Gewinn von 545 Mio. EUR vor Jahresfrist. Analysten hätten im Schnitt für das Quartal mit 294 Mio. EUR Gewinn gerechnet. Als Grund für den Nettoverlust habe das Management die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Preissteigerungen bei Rohstoffen, Energie und Logistik sowie den Mangel an Elektronikbauteilen und die Corona-Lockdowns in China genannt.



Die Immobilienfirma Hamborner Reit (ISIN DE000A3H2333/ WKN A3H233) habe infolge verminderter Mieterlöse, aber vor allem aufgrund höherer Instandhaltungskosten weniger verdient. Der für die Branche entscheidende operative Gewinn (FFO) sei um knapp 15% auf 24,2 Mio. EUR gesunken. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand seine Ziele eingeengt und erwarte nun ein FFO von 47 bis 49 Mio. EUR statt 46,5 bis 50,5 Mio. EUR.



Am Devisenmarkt habe sich der Fokus zunehmend auf die Veröffentlichung von Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA gerichtet, die heute erwartet würden. Der Euro habe gestern zugelegt.



Nach der Meldung, dass die Lieferung von russischem Öl über den Südstrang der Pipeline Druschba nach Ungarn eingestellt worden sei, seien die Ölpreise innerhalb kurzer Zeit ins Plus gedreht. (10.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor den heute anstehenden Verbraucherpreisen aus den USA beherrschte die Nervosität das gestrige Geschehen am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,12%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,09% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,77% gesunken.Wie bereits am Vortag hätten sich die US-Börsen verhalten präsentiert, v.a. die zinssensiblen Technologiewerte. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,18%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,42% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,19% gefallen.