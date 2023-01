Bei Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) habe ein Rekordgewinn den Investoren nicht ausgereicht. Die Aktien des Ölkonzerns seien um 4,4% gesunken. Zwar sei der Gewinn 2022 auf 36,5 Mrd. USD mehr als verdoppelt worden, sei aber aufgrund von Abschreibungen auf Vermögenswerte und dem Rückgang der Öl- und Gaspreise hinter den Erwartungen der Börsianer zurückgeblieben.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,09%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,25% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,95% geklettert.



Der Rekordeinbruch der PC-Absätze belaste den Umsatz von Intel deutlich stärker als erwartet und dürfte den Chiphersteller im laufenden Quartal in die roten Zahlen drücken. Die Erlöse von Intel seien in Q4 um 32% auf 14 Mrd. USD zurückgegangen.



Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) habe in Q1 von ausgabenfreudigen Verbrauchern in den USA profitiert. Der von dem Unternehmen veröffentlichte bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 2,18 USD über der Markterwartung von 2,01 USD gelegen. U.a. hätten Ausgaben der Verbraucher für Unterhaltung und Reisen das Zahlungsvolumen im Quartal bis Ende Dezember um 7% in die Höhe getrieben. In der Folge habe der Umsatz des Zahlungsabwicklers um 12% auf 7,9 Mrd. USD zugelegt.



Das kräftiger als erwartet gestiegene US-Konsumklima habe den USD gestützt. Der Euro sei dagegen wenig verändert geblieben. Die Ölpreise seien im Zuge des stärker werdenden USD gesunken. (30.01.2023/ac/a/m)





