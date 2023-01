Auf der Terminseite stünden am Donnerstag einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Zur Rose (ISIN CH0042615283 / WKN A0Q6J0), SUSE (ISIN LU2333210958 / WKN SUSE5A), Procter & Gamble (ISIN US7427181091 / WKN 852062) und am Abend nach US-Börsenschluss Netflix (ISIN US64110L1061 / WKN 552484) berichten.



Der australische Rohstoffkonzern BHP (ISIN AU000000BHP4 / WKN 850524) habe bereits am Vorabend Produktionsergebnisse gemeldet. Weiter im Blick würden auch die beiden Impfstofftitel Moderna (ISIN US60770K1079 / WKN A2N9D9) und BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) bleiben. Moderna wolle noch in der ersten Jahreshälfte eine Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren beantragen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt wird die Luft dünner, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der DAX werde am Donnerstag etwas schwächer erwartet, der Broker IG taxiere ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,46 Prozent im Minus bei 15.112 Punkten. Bereits am Vortag habe der Schwung nachgelassen, nachdem einige Unternehmen mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen nicht ganz hätten erfüllen können.Zudem komme Gegenwind aus den USA, wo die Börsen deutliche Verluste verzeichnet hätten. Die Sorgen vor einer wirtschaftlichen Abkühlung würden allmählich den Optimismus überschatten, dass die Notenbanken ihre Zinserhöhungen womöglich etwas drosseln würden.Schwache US-Wirtschaftsdaten und wiederkehrende Zinssorgen hätten den Anlegern an den US-Aktienmärkten am Mittwoch die Kauflaune verdorben. Der Dow Jones Industrial habe mit einem Minus von 1,81 Prozent bei 33.296,96 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 1,56 Prozent auf 3.928,86 Zähler verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 1,27 Prozent auf 11.410,29 Punkte eingebüßt.