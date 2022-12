Aussagen von FED-Chef Powell, wonach bereits im Dezember der Zeitpunkt für eine Verringerung des Zinserhöhungstempos gekommen sein könnte, hätten die Anleger an der Wall Street begeistert. Besonders zinssensitive Tech-Titel seien gefragt gewesen. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +2,18%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +3,09% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +4,41% geklettert.



Hewlett Packard Enterprise (ISIN US42824C1099/ WKN A140KD) habe den Umsatz in Q4 des GJ 2021/22 um 7% auf 7,871 Mrd. USD steigern, einen Nettoverlust von 304 Mio. USD aber nicht verhindern können. Für das laufende Q1 habe das Informationstechnikunternehmen Erlöse in Höhe von 7,2 bis 7,6 Mrd. USD prognostiziert.



Erneut sei es am Devisenmarkt relativ ruhig geblieben. Der Euro habe am Vormittag leicht zulegen können, was einer generellen Schwäche des USD geschuldet sei. Am Nachmittag hätten dann neue US-Konjunkturdaten für einen Umschwung gesorgt. Der deutliche Rückgang der US-Rohölreserven habe an den Ölmärkten für Kursgewinne gesorgt. (01.12.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben den letzten Handelstag im November mit einem Plus abgeschlossen und dabei von der etwas moderateren Teuerung im Euroraum profitiert, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,29%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,93% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,46% gesunken.