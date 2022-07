Die US-Börsen hätten nach dem Einbruch des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor schwächer tendiert. Vor diesem Hintergrund hätten sich die Anleger besorgt über den weiteren Konjunkturverlauf gezeigt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,43%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,93% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,87% gefallen.



VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) trenne sich von CEO Diess. Nachfolger: Porsche-CEO Blume.



Trotz eines anhaltend herausfordernden Umfeldes habe der Schweizer Bauchemiekonzern Sika (ISIN CH0418792922/ WKN A2JNV8) im ersten Halbjahr den Umsatz in Lokalwährungen um 19,5% bzw. 18,0% in CHF auf 5,25 Mrd. CHF steigern können. Das EBIT habe 841,9 Mio. CHF erreicht, ein Plus von 22,7%, der Nettogewinn sei um 21% auf 598,8 Mio. CHF gestiegen. "Preissteigerungen für Rohmaterialien konnten wir weitestgehend durch höhere Produktpreise kompensieren und Engpässe in der Beschaffung durch unsere globale Einkaufsorganisation lösen", so Sika-Chef Hasler. Für das Gesamtjahr rechne Sika weiter mit einer Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von deutlich mehr als 10% und mit einer "überproportionalen" EBIT-Steigerung.



Die deutlich eingetrübte Stimmung in den Unternehmen der Euro-Zone habe den Euro vor dem Wochenende zunächst belastet. Nach Veröffentlichung der ebenfalls schwachen US-Einkaufsmanagerdaten habe er sich aber erholen können. Das Auf und Ab des USD am Berichtstag habe auch bei den Ölpreisen für Bewegung und letztlich für leichte Kursgewinne gesorgt. (25.07.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gab es bei den Indices am deutschen Aktienmarkt noch einmal leichte Gewinne, so die Analysten der Nord LB.Interessanter seien da schon Einzeltitel mit teils extremen Bewegungen gewesen. So seien Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) nach dem Einstieg des Staates um 28,90% eingebrochen, CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) seien nach einer Gewinnwarnung um 24,17% abgesackt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,05%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,45% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,16% gestiegen.