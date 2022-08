CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306/ WKN 547030) habe in Q2 den Umsatz markant auf 595,1 (45,7) Mio. EUR gesteigert. Im vergangenen Jahr habe der Ticket- und Veranstaltungskonzern unter den Corona-Maßnahmen gelitten. Im letzten vergleichbaren Jahr 2019 habe der Quartalsumsatz bei 413,9 Mio. EUR gelegen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sei auf 105,4 (99,1) Mio. EUR gestiegen. Das EBITDA habe nach Unternehmensangaben v.a. von der positiven Umsatz- und Margenentwicklung im Segment Ticketing profitiert.



Nach Steuern und Dritten sei der Gewinn auf 55,2 (52,1) Mio. EUR gestiegen. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr habe das Unternehmen weiterhin nicht genannt. "Unter der Annahme, dass sich aus der weiteren Corona-Entwicklung im Herbst und Winter 2022 sowie aus dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Auswirkungen keine wesentlichen Belastungen ergeben, erwartet die Geschäftsleitung ein deutlich höheres Ergebnis als im vorigen Jahr", habe es lediglich geheißen.



Der Devisenmarkt warte mit großem Interesse auf die Jackson Hole Konferenz am Freitag. Anlässlich dieses Events sollte FED-Chef Powell angesichts des aktuellen Inflationsumfeldes recht "hawkishe" Kommentare machen. Die Aussicht auf diese Anmerkungen habe dem ohnehin schon starken US-Dollar zuletzt noch klarer helfen können. Mittlerweile dürfte der Devisenmarkt die wahrscheinlichen "hawkishen" Anmerkungen Powells aber sehr angemessen einpreisen. Insofern bestehe inzwischen die Gefahr von Überraschungen, die dann dem Euro helfen würden. Am Berichtstag habe es diese Überraschung nicht gegeben, der Euro habe nachgegeben und liege weiter unter der Parität zum USD.



Die Ölpreise seien nach einem bewegten Handel leicht gefallen. Während zu Handelsbeginn noch die Aussagen des saudischen Energieministers vom Montag zu eventuellen Förderkürzungen gestützt hätten, habe am Nachmittag die Hoffnung auf Fortschritte beim Atomabkommen mit dem Iran für sinkende Notierungen gesorgt. (25.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursverlusten der Vortage hat sich Lage am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte beruhigt, so die Analysten der Nord LB.Angesichts positiver US-Vorgaben habe es am Nachmittag sogar für Kursgewinne gereicht. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,20%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,36% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,18% gestiegen.