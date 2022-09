Die Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) wolle im Konzern bis Ende 2023 fast 20.000 (bisherige Planung: 10.000) Neueinstellungen vornehmen. CEO Spohr habe davon gesprochen, dass die Nachfrage nach Flügen aktuell so stark wie nie zuvor sei. Insbesondere das USA-Geschäft verzeichne starke Buchungen, habe geheißen.



VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) strebe den Börsengang der Sportwagentochter Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) für Ende September/Anfang Oktober an. Zur Vorbereitung des Börsengangs sei das Grundkapital der Porsche AG in 50% Vorzugsaktien und 50% Stammaktien unterteilt worden, habe es geheißen. Im Rahmen des Börsengangs würden insgesamt bis zu 25% der Vorzugsaktien an der Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden.



Nachdem der Euro am Vortag ein 20-Jahres-Tief erreicht habe, sei er erneut auf einen Tiefstand gefallen und zeitweise für 0,9864 USD gehandelt worden.



Im Spannungsfeld konjunktureller Sorgen auf der einen und Förderkürzungen auf der anderen Seite hätten die Ölpreise einen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgegeben. (07.09.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Lage am deutschen Aktienmarkt hat sich nach dem jüngsten Kursrutsch wieder etwas stabilisiert, so die Analysten der Nord LB.Die EZB-Sitzung am Donnerstag bleibe jedoch fest im Blick der Anleger. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,87%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,88% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,54% gestiegen.