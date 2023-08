An den US-Börsen sei es am Dienstag nach dem robusten Wochenauftakt wieder deutlicher abwärts gegangen. Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China hätten ebenso eine Rolle wie überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze gespielt, die unter Anlegern die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen genährt hätten. Die Aufmerksamkeit der Anleger gelte daher nun dem Protokoll der vergangenen FED-Zinssitzung, das am Mittwochabend erwartet werde. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe seine Verluste im Tagesverlauf ausgeweitet und sei unter die Marke von 35.000 Punkten gesackt. Über die Ziellinie sei der US-Leitindex 1,02 Prozent niedriger bei 34.946,39 Zählern gegangen. Auch der am Vortag noch erstarkte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich der Marktschwäche nicht entziehen können, er sei um 1,10 Prozent auf 15.037,65 Punkte gesunken. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 1,16 Prozent auf 4.437,86 Zähler eingebüßt.



In China sei es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, zuletzt um 0,3 Prozent nach unten gegangen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um mehr als ein Prozent gesunken. Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe ebenfalls mehr als ein Prozent eingebüßt.



Im Fokus stünden am Mittwoch auf Unternehmensseite wieder einige Quartalszahlen. Es würden unter anderem Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) und nachbörslich Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) berichten. Im Blickfeld stehe zudem Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF). Berenberg habe hier die Einschätzung von "buy" auf "hold" zurückgenommen und das Kursziel von 66 auf 60 Euro gesenkt. Zudem stehe Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) im Mittelpunkt. Das Unternehmen werde Kreisen zufolge die Übernahme von Tower Semiconductor absagen.



Schwäche würden derzeit weiterhin die Aktien von Elektroautobauern zeigen. Titel des Branchenriesen Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) seien am Dienstag infolge der Neuigkeit, dass zwei abgespeckte Modellversionen in den USA und Kanada auf den Markt kämen, um 2,8 Prozent gesunken. In einem schwierigeren Wettbewerbsumfeld habe Tesla den Preis für diese Versionen um 10.000 Dollar gesenkt. Die Bundesregierung bringe an diesem Mittwoch zudem voraussichtlich den umstrittenen Plan einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf den Weg. (16.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte ausweiten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorge der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land dürfte den deutschen Leitindex DAX am Mittwoch auf ein weiteres Tief seit fünf Wochen drücken.