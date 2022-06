Die Hoffnung, dass der Zinserhöhungskurs der FED doch etwas moderater ausfallen könnte, als bisher prognostiziert, habe die Anleger an den US-Börsen zugreifen lassen. Hintergrund sei u.a. die auf ein Rekordtief gefallene Verbraucherstimmung gewesen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +2,68%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +3,06% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +3,34% gestiegen.



Trotz rückläufiger Paketsendungen und höherer Kosten für Gehälter habe FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) in Q4 (31.05.) den Umsatz um 8% auf 24,4 Mrd. USD steigern können. Der operative Gewinn habe um 6,7% auf 1,9 Mrd. USD zugelegt. Vor allem höhere Frachtraten und Treibstoffzuschläge hätten für das Gewinnplus gesorgt. Netto habe der Logistiker allerdings einen Gewinnrückgang auf 558 Mio. USD hinnehmen müssen. Im Vorjahr seien es noch 1,87 Mrd. USD gewesen.



Am Devisenmarkt sei es vor dem Wochenende relativ ruhig geblieben. Der Euro habe leichte Kursgewinne verbuchen können.



Erneute Produktionsausfälle in Libyen hätten die Ölpreise deutlich anziehen lassen. (27.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine aufgehellte Stimmung an der Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt am Nachmittag zu Kursgewinnen verholfen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,59%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,71% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +2,78% geklettert.