Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN US260566104/ WKN 969420) habe am Donnerstag 1,02 Prozent auf 32.930,08 Punkte verloren. Laut dem privaten Dienstleister ADP seien in der Privatwirtschaft der USA im Dezember 235.000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Analysten hätten nur mit 150.000 neuen Stellen gerechnet. Maßgeblich für die FED sei der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag veröffentlicht werde.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die schwache Verfassung der US-Märkte habe die Stimmung gedämpft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe 0,6 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt um 0,3 Prozent zugelegt, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong nach den jüngsten Gewinnen um 0,3 Prozent nachgegeben habe.



Bei den Unternehmen stehe am heutigen Freitag die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) im Fokus. Hier würden heute die Tarifverhandlungen beginnen. Die Gewerkschaft ver.di fordere 15 Prozent mehr Lohn für Postboten und Paketzusteller. Zudem falle der Blick auf Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001). Morgan Stanley habe hier die Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen.



Anleger dürften zudem auf Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) blicken. Der hartnäckige Chipmangel und die Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie hätten Volkswagen auf dem US-Markt 2022 zu schaffen gemacht. Der Absatz sei gegenüber dem Vorjahr um 19,7 Prozent gegangen. Nach der Ankündigung Deutschlands, Schützenpanzer Marder in die Ukraine zu liefern, stehe er erneut Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) im Blickpunkt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der ersten Börsenwoche 2023 zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt erneut Kursgewinne ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Freitag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel gut ein halbes Prozent höher auf 14.516 Punkte. Damit würden sich die Gewinne der vergangenen Tage auf mehr als vier Prozent summieren.Auch der Eurozone-Leitindex EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) werde am Freitag höher erwartet. Durchkreuzen könnten dies allerdings noch Konjunkturdaten aus den USA. "Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht in den USA das erste Börsen-Highlight des noch jungen Jahres an", so Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein unerwartet robuster Arbeitsmarkt könne die Notenbank FED dazu veranlassen, die Zinsen länger und insgesamt stärker zu erhöhen und sie anschließend längere Zeit auf erhöhtem Niveau zu belassen.