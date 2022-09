Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse nach dem erwarteten Zinsentscheid der EZB mehrheitlich gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Nach volatilem Handel habe die Wall Street freundlich geschlossen. Aussagen von FED-Chef Powell, dass die FED in ihren Anstrengungen zur Eindämmung der Inflation nicht nachlassen werde, hätten die Märkte nicht belastet. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,61%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,66% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,60% geklettert.Die von der Mehrheit der Investoren - auch in dieser Höhe - erwartete EZB-Zinsanhebung habe nicht verhindern können, dass der Euro wieder marginal unter die Parität zum USD gerutscht sei. An den Ölmärkten sei es trotz der konjunkturellen Sorgen und gestiegener US-Rohöllagerbestände leicht nach oben gegangen. (09.09.2022/ac/a/m)