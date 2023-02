Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist es zu Kursabschlägen gekommen, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe 0,5% tiefer bei 15.397 Punkten geschlossen. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindices und die ZEW-Umfrage hätten per saldo keinen großen Einfluss auf den Aktienmarkt gehabt. Die Konsensschätzungen seien zum Teil enttäuscht und zum Teil übertroffen worden.Insgesamt würden die Zahlen auf eine verhaltene Konjunkturdynamik schließen lassen, woran der heute anstehende ifo-Index vermutlich wenig ändern werde. Die EZB werde aber dennoch weiter an der Zinsschraube drehen. Der DAX konsolidiere seit Anfang des Monats in der Schiebezone von rund 15.250 bis 15.650, dessen untere Begrenzung gestern standgehalten habe. Ein erneuter Test sei möglich, denn die Vorgaben seien negativ. (22.02.2023/ac/a/m)