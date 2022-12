Die Anleger an der Wall Street hätten wieder verstärkt Sorgen vor weiter steigenden Zinsen und seien in den Verkaufsmodus gegangen. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -1,03% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,44% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,00% gefallen.



Nach nur wenigen Wochen im Amt gebe es bei Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) erneut einen Wechsel an der Spitze. Wie der Konzern mitgeteilt habe, verlasse die bisherige Vorstandsvorsitzende Kriwet das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen aufgrund strategischer Differenzen. Neue CEO werde Finanzvorständin Giza.



Ein unerwartet starker Auftragseingang in der deutschen Industrie habe beim Euro zunächst für eine leichte Steigerung gesorgt. Am Ende habe die Gemeinschaftswährung dann schwächer tendiert. Die relativ starken Schwankungen an den Ölmärkten hätten auch im Dienstagshandel angehalten. Nach einer freundlichen Eröffnung seien die Preise für das schwarze Gold gen Süden gedreht. (07.12.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt hielt einen weiteren Tag an, so die Analysten der Nord LB.Anleger würden wohl schon in Richtung der Zinssitzungen der Notenbanken in der nächsten Woche blicken. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,72%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,06% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -2,03% gesunken.