Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte seien am Montag schwach in eine ereignisreiche Woche gestartet. Vor allem an der NASDAQ-Börse habe vor den Zinsentscheidungen in New York, Frankfurt und London sowie den Zahlen mehrerer US-Tech-Giganten zunehmend die Angst dominiert: Der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe die Anfangsverluste ausgeweitet und 2,09 Prozent tiefer bei 11.912,39 Punkten geschlossen. Doch auch an der von traditionelleren Branchen geprägten New York Stock Exchange (NYSE) hätten sich die Anleger zurückgezogen: Während der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) letztlich um 0,77 Prozent auf 33.717,09 Punkte gesunken sei, sei der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 1,30 Prozent auf 4.017,77 Zähler gefallen.



Die Börsen Asiens hätten am Dienstag nachgegeben. Die Blicke würden sich weiter auf wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche richten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe mit 27.327,11 Punkten und damit 0,4 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um rund ein Prozent gefallen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733.) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um gut eineinhalb Prozent gesunken.



Am heutigen Dienstag stünden erneut einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Samsung (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG), UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF), ATOSS Software (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF), Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT), UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS), Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT), General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM), Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE), ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM), Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA), Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) berichten. Die Aktie von SIXT (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) dürfte nach einem positiven Kommentar von Jefferies zur Reisebranche stark in den Handel starten.



(Mit Material von dpa-AFX) (31.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach sich ausweitenden Verlusten an der Wall Street im späten Handel am Vortag dürfte der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) leicht nachgeben. Der Broker IG taxiere den Index knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handel ein halbes Prozent tiefer auf 15.052 Punkte.