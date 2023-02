An der Wall Street sei es weiter bergab gegangen. Marktteilnehmern zufolge seien erneut die Zins- und Konjunktursorgen in den Fokus gerückt. Verstärkt worden seien die Befürchtungen durch stark steigende Ölpreise und robuste Konjunkturdaten.



Nach dem pandemie-bedingten Boom der vergangenen Jahre wolle der Laborausrüster Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) mehr Geld an seine Eigner ausschütten. Auf der kommenden HV solle über eine Anhebung der Dividende für die Vorzugsaktionäre auf 1,44 von 1,26 Euro je Anteilsschein abgestimmt werden. Stammaktionäre würden künftig 1,43 statt 1,25 Euro erhalten.



Der Euro sei zum Wochenausklang unter Druck geblieben. Die Ankündigung Russlands, wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl ab März die Ölförderung zu kürzen, habe am Freitag die Ölpreise in die Höhe getrieben. (13.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Könnte sich in dieser Woche am deutschen Aktienmarkt die laufende Bilanzsaison für Q4 als Stütze erweisen? Zwar machen die hohen Produktionskosten den deutschen Unternehmen weiterhin zu schaffen und einige Konzerne haben die Erwartungen der Analysten verfehlt, da sie zum Ende des Jahres noch ihre Bilanzen durch Abschreibungen bereinigen mussten, so die Analysten der Nord LB.Insgesamt verlaufe die Berichtssaison aber besser als erwartet. Bei den Unternehmen seien MTU Aero (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) und Bilfinger (ISIN DE0005909006/ WKN 590900) am Dienstag an der Reihe, am Donnerstag Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) und Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914), am Freitag würden Mercedes Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) folgen. Zur Hauptversammlung würden in der Woche u.a. Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100), Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) und Aurubis (ISIN DE0006766504/ WKN 676650) einladen.