In Deutschland stünden am Freitag die Ergebnisse des Softwarekonzerns SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) und von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) im Fokus. Auch BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) präsentiere den Quartalsbericht. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) veröffentliche die Auslieferungszahlen für März. Zudem stehe die Aktie von Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) im Fokus. Hier hätten sich vor der Zahlenveröffentlichung in der kommenden Woche einige Analysten zu Wort gemeldet.



Negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten hätten am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten belastet. Zudem nahe mit dem saisonal ohnehin schwachen Monat Mai auch der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank FED. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe die dennoch zwischenzeitlich erzielten Gewinne nach einem schwachen Auftakt nicht behaupten können. Er habe sich zum Schluss aber mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 33.786,62 Punkte recht ordentlich gehalten. Etwas stärker hätten die anderen Indices verloren: Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 0,60 Prozent auf 4.129,79 Punkte gefallen und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,78 Prozent auf 12.985,98 Zähler eingebüßt.



Die Börsen Asiens hätten am Freitag nachgegeben. In Japan sei der Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) im späten Handel um 0,3 Prozent gefallen. Eine überraschend hohe Inflation lasse den Druck auf die japanische Notenbank steigen, ihre ultralockere Geldpolitik entgegen aktuellen Erwartungen vielleicht doch anzupassen. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 1,1 Prozent gefallen. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sei um ein Prozent gesunken.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt sind wohl auch am Freitag keine großen Sprünge zu erwarten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach dem etwas schwächeren Vortag taxiere der Broker IG den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent schwächer auf 15.781 Punkte. Auf Wochensicht stehe der deutsche Leitindex aktuell knapp im Minus.