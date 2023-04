Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt ist derzeit gering, so die Analysten der Helaba.Größere Abgabebereitschaft gebe es bislang aber nicht - trotz zum Teil enttäuschender Bankbilanzen und der wieder größer gewordenen Konjunktursorgen. Erste Indikationen würden heute aber auf einen schwächeren Start schließen lassen. Damit bleibe abzuwarten, ob der DAX noch Sichtkontakt mit dem zuletzt erreichten Jahreshoch sowie der runden Marke von 16.000 halten könne. Die neu aufgekommene Verunsicherung am US-Bankenmarkt werde wohl noch nachwirken. Allerdings hätten die Quartalsergebnisse von Microsoft und Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) überzeugen können, die gestern nach US-Börsenschluss ihre Ergebnisse bekannt gegeben hätten.Heute würden beispielsweise eBay , Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ), Boeing und Goldman Sachs ihre Bücher öffnen. Das datenseitige Interesse gelte dem Auftragseingang in den USA. Spannend werde es auch mit dem Q1-Wachstum morgen und den Preiszahlen am Freitag sowohl in Deutschland als auch in den USA (PCE-Deflatoren). Die Berichtssaison bleibe aber wohl entscheidend für das Sentiment. (26.04.2023/ac/a/m)