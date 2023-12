Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,82%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,52% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,55% geklettert.



Eine unerwartet schleppende Erholung des Hard- und Softwaremarkts habe Dell (ISIN US24703L2025/ WKN A2N6WP) einen Umsatz unter Expertenprognosen beschert. Der Computerhersteller habe für Q3 einen Umsatz von 22,25 Mrd. USD bekannt gegeben (erwartet: 23 Mrd. USD).



JENOPTIK: Der Technologiekonzern sehe seine EBITDA-Marge 2025 nun bei 21 bis 22%, nachdem er bislang von rund 20% ausgegangen sei.



Ein neuer Rechnungslegungsstandard (IFRS) lasse den Rückversicherer Swiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN A1H81M) besser aussehen. Für 2024 peile der Konzern einen Gewinn von mehr als 3,6 Mrd. USD an. Im laufenden. Jahr solle der Gewinn auf mehr als 3 Mrd. USD steigen.



Seit letzter Wochenmitte sei der EUR zunehmend unter Druck geraten. Die Erwartung, dass die EZB ihre Leitzinsen schon ab dem Frühjahr 2024 reduzieren könnte, belaste.



Die Ölpreise hätten sich, nach dem deutlichen Rutsch nach unten am Vortag, vor dem Wochenende stabilisieren können. Am Markt seien Zweifel an der Umsetzung der OPEC-Beschlüsse bezüglich der freiwilligen Förderkürzung laut geworden. (04.12.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die Optimisten (angetrieben von Erwartungen auf bald sinkende Zinsen), so die Analysten der Nord LB.Die Jahresendrally sei übrigens bereits in vollem Gange. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe ein Wochenplus von rund 2,3% verzeichnet. Bei den Einzelaktien hätten v.a. Nebenwerte im Fokus gestanden. Ein optimistischerer Ausblick für 2025 habe z.B. JENOPTIK (ISIN DE000A2NB601/ WKN A2NB60) zum Spitzenreiter im MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) angetrieben.Der DAX sei um +1,12%, der MDAX um +1,18% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,39% gestiegen.