Der Autozulieferer HELLA (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2) habe in H1 Umsatz und Ergebnis gesteigert und sehe sich bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Die Einnahmen seien von Januar bis Juni um 17,3% auf 4,0 Mrd. EUR geklettert. Das operative Ergebnis habe sich auf 245 (Vorjahr: 139) Mio. EUR verbessert, die operative Umsatzrendite sei um zwei Prozentpunkte auf 6,1% geklettert. HELLA profitiere von höheren Geschäftsvolumina und konnte Preissteigerungen an Kunden weitergeben.



Politische Spannungen um China würden den Medizintechnikhersteller Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) mit Skepsis auf die Geschäftsentwicklung rund um die Volksrepublik schauen lassen. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China sowie der EU und China bereite ebenso Sorge wie Versuche Chinas, bei kritischen Technologien, wie etwa der Medizintechnik, selbstständiger zu werden. Die USA, die EU und China stünden für rund zwei Drittel der Umsätze des Konzerns. Philips habe von April bis Juni den bereinigten operativen Ertrag auf 453 Mio. EUR und damit stärker als erwartet gesteigert. Der Umsatz habe um rund 9% auf 4,5 Mrd. EUR zugelegt.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z) habe mit 663 Mio. EUR den bisher stärksten Gewinn für das erste Quartal erzielt. Konzernchef O'Leary habe sich allerdings besorgt über die voraussichtliche Nachfrage im späteren Jahresverlauf gezeigt. Zudem habe Ryanair aufgrund verzögerter Lieferungen durch den US-Flugzeugbauer Boeing das bis März 2024 angepeilte Passagieraufkommen gesenkt.



Der EUR sei von neu entflammten Rezessionsängsten nach den jüngsten Konjunkturdaten belastet worden und unter 1,11 USD gefallen.



Die Ölpreise hätten an den Anstieg Ende vergangener Woche angeknüpft und würden den höchsten Stand seit drei Monaten erreichen. In vier von sechs Monaten des Jahres 2023 habe die Solarstromausbeute in Deutschland bislang über der des Vorjahres gelegen. Das würden aktuelle Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE zeigen. Bei der Windenergie sei der 2022-Wert sogar bereits nach fünf Monaten übertroffen worden. Wie hoch der Anteil sei, hänge einerseits von den Erzeugungskapazitäten, aber mehr noch von den Jahreszeiten und Wetterverhältnissen ab. (25.07.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt reagierten Investoren verunsichert auf das Ergebnis der Parlamentswahl in Spanien und schwache Konjunkturdaten, so die Analysten der Nord LB.Zudem würden auch sie mit Spannung auf die Zinsentscheide der FED (Mittwoch) und der EZB (Donnerstag) warten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,08% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,20% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,19% gefallen.An der Wall Street habe sich die Stimmung aufgrund der Hoffnung auf starke Bilanzen großer Technologiekonzerne aufgehellt. Erwartet würden z.B. heute die Geschäftszahlen des Softwareentwicklers Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und der Google-Mutter Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F). Morgen öffne die Facebook-Mutter Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) ihre Bücher.