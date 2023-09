Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,40%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,04% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,19% gefallen.



TUI (ISIN DE000TUAG505/ WKN TUAG50): Das Geschäft habe im Sommer wie erwartet angezogen und sichere das Ziel eines deutlichen Ergebnisanstiegs ab. Für das Sommerprogramm habe das Unternehmen mit 13,7 Mio. Buchungen 5% mehr als im Vorjahr und fast so viele wie vor der Corona-Krise gezählt, wie TUI mitgeteilt habe. Die Durchschnittspreise seien 8% höher als im Vorjahr und lägen 27% über dem Sommer 2019, der letzten Hochsaison vor Ausbruch der Corona-Pandemie.



Nach einem folgenschweren Metalldiebstahl habe der Kupferkonzern Aurubis (ISIN DE0006766504/ WKN 676650) seine Bestände geprüft und die Gewinnerwartungen für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Nach der inzwischen abgeschlossenen Inventur gehe der Konzern davon aus, dass der Fehlbestand an Edelmetallen, der das operative Ergebnis belaste, bei 185 Mio. EUR liege. Dem stünden etwa 30 Mio. EUR gegenüber, die Aurubis durch Ansprüchen aus Versicherungen und beschlagnahmtes Vermögen geltend mache.



Der Euro habe gestern etwas zugelegt. Grund: Die Inflation in der Eurozone habe sich im August überraschend abgeschwächt. Nichts Neues beim Öl: Ein anhaltender Preisauftrieb durch ein knappes Angebot sorge dafür, dass sich die Ölpreise der 100 USD-Marke nähern würden. (20.09.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt hielten sich Investoren gestern mit Engagements auf dem Parkett zurück, so die Analysten der Nord LB.Kurz vor dem FED-Zinsentscheid habe offensichtlich kein Anleger auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen. Diese Ansicht hätten die Marktteilnehmer an der Wall Street geteilt. Auch hier seien die Kurse gebröckelt.