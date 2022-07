Ein schwächeres Lizenzgeschäft und die Folgen des Ukraine-Krieges würden SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) vorsichtiger für das Gesamtjahr werden lassen. So solle das Betriebsergebnis nur noch bei 7,6 bis 7,9 Mrd. EUR (bisher: 7,8 bis 8,25 Mrd. EUR) liegen. Die Ziele für Cloudumsatz und Cloud-/Softwareumsatz habe SAP bekräftigt. In Q2 habe es ein anhaltendes und über Erwarten starkes Wachstum im Cloudgeschäft gegeben. Die Clouderlöse hätten sich um 34% auf 3,056 Mrd. EUR verbessert. Der Cloud-Auftragsbestand auf Sicht eines Jahres habe zum Vorjahreszeitraum ebenfalls um 34% auf 10,4 Mrd. EUR zugelegt. Die operative Marge sei auf 22,4% (Q1: 23,7%) und damit deutlicher als erwartet zurückgegangen. Der Rückgang habe aus einem um 13% auf 1,68 Mrd. EUR rückläufigen Betriebsergebnis resultiert.



Der Laborausrüster Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) habe die Erlöse im 1. Halbjahr um 26,5% (währungsbereinigt: +20,9%) auf 2,06 Mrd. EUR gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 25,6% auf 697,5 Mio. EUR gestiegen, die operative EBITDA-Marge habe bei 33,9% gelegen. Der bereinigte Gewinn habe um 28,6% auf 333,9 Mio. EUR zugelegt.



Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) habe im ersten Halbjahr den Nettogewinn auf 8,53 (7,80) Mrd. CHF gesteigert und dabei von seiner starken Diagnostiksparte profitiert. Die Umsätze hätten auf 32,29 (30,71) Mrd. CHF zugelegt. Operativ habe der Schweizer Pharmariese 11,54 (10,08) Mrd. CHF verdient.



Nach einem freundlichen Start, der durch das Wiederanlaufen der Gaslieferungen aus Russland begünstigt worden sei, sei der Euro mit dem Rücktritt von Draghi zunächst wieder unter die Marke von 1,02 USD gefallen. Die EZB-Entscheidung einer Zinsanhebung um 50 Bp habe die Währung dann in den deutlich positiven Bereich befördert. Am Ende würden die Gewinne wieder dahin schmolzen.



Am Ölmarkt sei es am Donnerstag zu deutlichen Abschlägen gekommen. Neben einer zum Teil wieder schlechteren Stimmung an den Aktienmärkten habe auch der anziehende USD belastet. (22.07.2022/ac/a/m)





Nach einem schwankungsreichen Handel, der geprägt war von der Wiederaufnahme der Gaslieferungen, der EZB-Zinserhöhung und der Regierungskrise in Italien, sind die Indices am deutschen Aktienmarkt uneinheitlich aus dem Tag gegangen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,27% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,15% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +1,89% gestiegen.Die gute Stimmung bei Technologiewerten habe auch die anderen Indices an der Wall Street ins Plus gezogen. Schwächere Wirtschaftsdaten hätten die Stimmung nicht trüben können. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,51%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,99% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,36% geklettert.